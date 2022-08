Obras avançam na Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo  

Operários atuam nos serviços de recapeamento asfáltico da Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo. Os trabalhos começaram no final da Rua Paula Bueno e vão em direção à SPI 147/342, a antiga vicinal Mogi Guaçu a Itapira, que também está recebendo melhorias pelo Governo do Estado.

A melhoria é feita com recurso de aproximadamente R$ 4 milhões conquistado junto ao Governo do Estado, através do DER (Departamento de Estradas de Rodagens). A empresa responsável pelo serviço é a Constel Construtora. O serviço faz parte do programa Novas Estradas Vicinais do Governo de São Paulo.

Serão quatro quilômetros de pista com asfalto novo. “A gente fica muito feliz em acompanhar o andamento das obras e o Estado tem feito sua parte. No caso da Vicente Ortiz, o motorista que trafega por lá já sente a diferença, pois eram centenas de buracos que por anos dificultaram e tornaram mais perigoso o tráfego”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O prefeito lembrou que também está aprovado junto ao Governo do Estado o recape de outro trecho da Vicente Ortiz de Camargo. Desta vez, o de acesso à Roseira, que compreende uma extensão de 9,4 quilômetros. O investimento neste trecho é de R$ 10 milhões, aproximadamente.