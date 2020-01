Obras avançam e novo bloco para o Curso de Medicina começa a tomar forma

O prédio que está sendo construído para o curso de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” no campus da Cachoeira de Cima começou a ganhar forma com o início da instalação das vigas e lajes de concreto pré-moldado nesta quinta-feira, 23.

As peças são içadas por um guindaste e assentadas sobre grandes pilares, também pré-moldados. Num total de 36, esses pilares começaram a ser instalados nos blocos da fundação na sexta-feira, 17, e sustentarão toda a estrutura do prédio.

As obras, que estão sendo executadas pela construtora Spalla Engenharia, contratada através de licitação, seguem em ritmo acelerado depois de concluídas as perfurações e a etapa da fundação. O investimento é de R$ 2.970.443,74 em financiamento pela Caixa.

A previsão é de que a construção termine antes do prazo contratual de 10 meses. O novo prédio de dois pavimentos abrigará o curso de Medicina a partir do terceiro ano, que corresponde ao quinto e sexto semestres.











O térreo, de 1.303,83 metros quadrados, abrigará sala de professores e tutorias. No piso superior, de 1.257,54 metros quadrados, funcionarão as salas de aulas e os laboratórios de simulação realística, com simuladores de UTI e Centro Cirúrgico. O curso de Medicina começa este ano com 60 vagas. As provas do primeiro vestibular foram aplicadas no dia 19 deste mês, domingo. A infraestrutura necessária aos dois primeiros anos, com laboratórios e equipamentos, já está pronta.