Obras avançam e estrada municipal que liga Martinho Prado ao bairro do Caju é interditada

Avançam as obras que visam a pavimentação asfáltica da MGG-999, estrada municipal que liga o Distrito de Martinho Prado Júnior ao bairro do Caju, localizado em Leme, município que faz divisa com Mogi Guaçu. A via precisou ser interditada, a fim de que as melhorias possam ser feitas. No momento, a construtora atua na instalação de dutos e de tubulação para a canalização e drenagem da via.

A assinatura da ordem de serviço aconteceu no início de julho e a obra é de responsabilidade do Governo do Estado. A pavimentação da estrada do Caju, como é chamada popularmente a MGG-999, é reivindicação antiga dos moradores, além de ser uma via importante para o escoamento da mineração e produção agrícola. O trecho é bastante utilizado por estudantes que residem em Martinho Prado, mas estudam em Leme por causa da proximidade com o município vizinho.

A melhoria se estenderá por toda a via, ou seja, 8,2 quilômetros, sendo 7,8 quilômetros dentro do perímetro de Mogi Guaçu e 400 metros na área de Leme. A obra receberá investimento de R$ 21,3 milhões pelo Programa Novas Vicinais após pedido do prefeito Rodrigo Falsetti e intermediação do vereador Pezão, que levou pedido de melhorias ao deputado federal Alexandre Leite.