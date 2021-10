Obras antienchente do Santa Terezinha II serão iniciadas na próxima semana

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) iniciará na próxima quarta-feira, 3 de novembro, os serviços para a conclusão das obras antienchente do Jardim Santa Terezinha II, na Zona Leste. Desta vez, o trabalho será realizado pela própria pasta, porque a Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa que venceu a licitação, porém fez pedido de aditivo de 60%.

O secretário da pasta, José Antonio Ortiz Bueno, explicou que a empresa executou parte do projeto original da Avenida Honório Orlando Martini e da Rua Carlos Chabregas. No entanto, por conta de desapropriações e novos levantamentos topográficos, os serviços ficaram suspensos por cerca de sete meses.

“Com esta interrupção, reestudamos o traçado da galeria com novos levantamentos topográficos e tivemos que conversar com os proprietários dos imóveis as serem desapropriados. Assim, conseguimos reavaliar os custos e o cronograma”, disse.

Nesta etapa, a obra começará no trecho entre a Avenida Suécia com a Rua Carlos Chabregas, seguindo até uma viela sanitária do Santa Terezinha II. Na sequência, passará pela Rua Honorina da Rocha com a instalação de bocas de lobo e terá prosseguimento novamente pela viela sanitária até a Rua Benedito Franco Maldonado e Rua Mário Jacinto.

Em decorrência deste serviço, parte da Avenida Suécia terá que ser interditada por um período de 45 dias. A previsão é de que em três meses as obras sejam concluídas, dependendo dos fatores climáticos, como chuvas.