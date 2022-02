Obras antienchente do Santa Terezinha chegam à viela do bairro

Nesta semana, equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) retomou os serviços para a conclusão das obras antienchente do Jardim Santa Terezinha, na Zona Leste de Mogi Guaçu. A obra está sendo executada na viela sanitária do bairro, situada entre a Avenida Suécia e a Rua Honorina da Rocha.

“Na viela sanitária estão sendo colocados tubos de 1,5 metro de diâmetro que darão acesso de ligação da Avenida Suécia com os bueiros e caixas da Rua Honorina da Rocha”, explicou o secretário da pasta, José Antônio Ortiz Bueno.

Anteriormente, o trabalho foi realizado do trecho da Avenida Suécia com a Rua Carlos Chabregas. É importante destacar que parte da tubulação desta etapa foi instalada, especificamente na região do Jardim dos Lagos para onde se pretende que desemboque a água captada nas ruas do Jardim Santa Terezinha, ou seja, naquelas que costumam alagar em dias de chuva forte.

Na sequência, os serviços passarão pela Rua Honorina da Rocha com a instalação de bocas de lobo e terá prosseguimento novamente pela viela sanitária até a Rua Benedito Franco Maldonado e Rua Mário Jacinto.