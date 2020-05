O povo precisa se levantar contra Decretos Ditadores

Depois que a narrativa pífia do ex ministro Sérgio Moro caiu por terra, e Bolsonaro saiu mais forte do que nunca, uma trama armada pelos Governadores, principalmente João Doria e Witzel do Rio de Janeiro, eles colocam em pauta seus novos planos, além dos decretos da falência, agora esta idiotice sem tamanho, obrigando todos a usar máscaras em qualquer local público, sujeito a multa em caso de descumprimento da ordem.

Sobre o uso de máscaras com a desculpa de prevenção e combate ao vírus chinês (covid-19) não existe estudos que comprovam em 100% a sua eficiência, muito pelo contrário, existem mais estudos que mostram os riscos do mal uso. Veja esta matéria do R7 ( https://noticias.r7.com/saude/usar-mascara-sem-ter-sintoma-pode-aumentar-risco-de-contagio-25032020 ), o mesmo se da com o álcool em gel, há provas científicas que água e sabão é mais eficaz.

A máscara se tornou um símbolo do controle social praticado por governantes autoritários e politiqueiros. Não existe critério para o uso obrigatório das máscaras, se tiver no bolso, é só colocar que está certo, se pegar no chão e colocar, também pode, se usou 10 dias, não tem problema, não existe regras para classificar a qualidade do material, ou seja, não serve para proteção, de fato, é apenas um símbolo de controle social, nada mais. A população usando máscara é ponto para o Governo, ou seja, eles venceram o povo. Este equipamento só deve ser usado em locais realmente necessários, como hospitais, farmácias e ainda homologadas por órgãos responsáveis.

OU O POVO SE LEVANTA CONTRA ESTES TIRANOS OU SEREMOS ESCRAVOS

Grandes manifestações e protestos foram realizados nos últimos dias contra o desgovernador autoritário Doria, milhares de pessoas tomaram a Avenida Paulista nos últimos finais de semana e para este agora, sábado e domingo (09 e 10) esta sendo convocado pelas redes sociais uma gigantesca manifestação em prol do #ForaDoria, um ditador descarado que em prol do seu projeto de poder pessoal contra o Presidente Jair Bolsonaro que não se importa em quebrar o Estado de São Paulo. Ele não tem nenhuma preocupação com vidas, isto é notório, se tivesse, teria cancelado o carnaval e não compraria respiradores, máscaras e avental super faturados, o que já está sendo apurado pelos deputados paulistas e o Tribunal de Contas. (http://mogiguacuacontece.com.br/deputados-paulistas-investigam-gasto-de-doria-com-mais-de-r-14-milhoes-em-compra-de-aventais-descartaveis)

Os Prefeitos que não usam de seus direitos para barrar e confrontar estes atos tiranos do Governadores, baseados na decisão do STF, o qual reza que Estados e Municípios devem decidir sobre seus métodos de combate ao vírus chinês são covardes. Alegam que o Ministério Público está decidindo sempre em favor do Governador, nos caso das cidades, que em muitas vezes não tem casos da doenças ou um número muito pequeno e querem flexibilizar o comércio. Lembrando, nenhum deles se reuniu com membros do MP antes e discutiram o problema.

Sobre o Ministério Público e suas ações acatadas pela Justiça, só agem assim porque os seus salários rigorosamente estão em dia, só vão decidir em favor do povo sofrido quando deixarem de receber seus gordos rendimentos.

Não é uma questão de saúde pública. É uma questão de controle. É um test drive de Venezuela que estamos vivendo. E estão fazendo isso enquanto nos mandam aguentar tudo calados! Arthur Weintraub

Rodrigo Fernandes, 44 anos.