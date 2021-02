O PAT Mogi Guaçu está oferecendo 230 vagas de EMPREGO

230 VAGAS DISTRIBUÍDAS EM 53 OCUPAÇÕES DISPONÍVEIS PARA QUINTA-FEIRA (25.02.2021).

Açougueiro: Necessária experiência comprovada e um amplo conhecimento na função.

Atendente de Telemarketing (Auxiliar de Vendas): Responsável pelo atendimento ativo e receptivo, emissão de pedidos para pequenos varejos. Possuir ensino médio completo. Ter disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1 (feriado e fim de semana).

Ajudante de Montador de Estrutura Metálicas: Vaga para Cidade de Itapira.Ajudar na montagem e desmontagem de componentes de estrutura metálica. CNH: B

Almoxarife (Conferente): Desejável que possua curso em empilhadeira, conferência de mercadorias, armazenar produtos e materiais no depósito, auxilio em inventários e almoxarifados, auxilio empilhadeira quando necessário, entre outras atividades pertinentes a função.

Atendente de Peixaria: Responsável pela preparação de todos tipos de peixes, realizando também cortes e embalamento dos mesmos, abastecimento e atendimento ao cliente, auxílio no balanço do setor, higienização e organização. Entre outras atividades pertinentes a função.

Auxiliar de Almoxarifado: Necessário possuir vivência em processos logísticos, noções de estoque, pode ter trabalhado em mercado com abastecimento (repositor).

Auxiliar de Manutenção Predial: Apoiar e auxiliar em serviços de manutenção geral da loja, auxiliar na manutenção de maquinas, serviços de mecânica e manutenção predial, possuir curso de elétrica / eletromecânica e NR10. Necessária experiência na área de manutenção predial, com reparos de pintura, hidráulica e parte elétrica. Trabalhar em escala 6×1 (sábados, domingos e feriados).

Auxiliar Mecânico de Autos: Necessária experiência na função.

Auxiliar de Técnico de Controle de Qualidade: Necessário conhecimento na área, se possível comprovação em carteira de trabalho.

Balconista de Açougue: Responsável pela preparação de todos os tipos de carnes, realizando também tratamentos especiais como salgar, prensar, adicionar conservantes, etc. Auxílio no balanço no setor, abastecimento e atendimento do balcão de açougue, organização e higienização. Mais atividades inerentes na função.

Carpinteiro: Necessária experiência na função.

Confeiteiro: Responsável por enfeitar doces, preparar recheios, confeccionar, decorar bolos e tortas, aplicar técnicas de acondicionamento e conservação, higienização e organização das maquinas e utensílios do próprio setor. Desejável curso em confeitaria ou curso de higienização e manipulação de perecíveis.

Cozinheiro: Necessária experiência comprovada e um amplo conhecimento na função.

Cozinheiro: Responsável por elaborar e executar o pré-preparo e a finalização das refeições, observando os métodos de cocção, controlar o estoque de ingredientes, verificando seu nível de estado e conservação. Higienização e organização das máquinas e utensílios do próprio setor. Desejável que possua curso de higienização e manipulação de alimentos.

Dedetizador: Necessária experiência na área.

Eletricista Instalador de Alta e Baixa Tensão: Vagas para cidade de Mogi Mirim. Necessário ter trabalhado em altura. Conhecimento em elétrica residencial e industrial, corrente contínua e alternada, dentre outros. Curso técnico em elétrica será um diferencial. CNH: B

Empacotador: Necessário possuir conhecimento básico na função.

Empacotador: Responsável pelo apoio ao atendimento das necessidades dos clientes, realizar serviços de embalagem junto aos caixas para diversos tipos de produtos, auxilio na reposição de mercadorias, organização de carrinhos, cestinhas e estacionamento, entre outras atividades pertinentes a função.

Fiscal de Caixa (supervisor de atendimento): Auxiliar no planejamento e administração das atividades da equipe de frente de caixa e rotinas de trabalho, mais atividades inerentes a função. Obrigatório conhecimento básico em informática, atendimento aos clientes.

Fiscal de Loja: Responsável por fiscalizar o patrimônio da empresa, inspecionando suas dependências, prevenindo perdas, acidentes, etc. Acompanhar o monitoramento da entrada e controlando o fluxo de pessoas, com intuito de evitar furtos e outras anormalidades. Desejável curso de vigilância patrimonial.

Marceneiro: Necessária experiência na função e conhecimento em plano de corte, acabamento e montagem. CNH: AB

Mecânico Manutenção de Automóveis: Necessário conhecimento com suspensão e alinhamento de veículos: CNH: AB

Mecânico de Manutenção Hidráulica: Necessária experiência em manutenção que envolva elétrica e hidráulica.

Mecânico de Motocicletas: Necessário conhecimento na função principalmente em elétrica de moto.

Mecânico de Motor a Diesel: Necessário conhecimento com montagem de motor diferencial e câmbio.

Montador de Estruturas Metálicas: Necessária experiência em montagem e desmontagem de estruturas metálicas, interpretar desenhos técnicos, soldagem e traçagem de peças. CNH: B

Motorista de Ônibus: Motorista para fretamento na cidade. Necessário ter experiência como motorista de passageiros. Obrigatório CNH: D e transporte coletivo atualizados.

Motorista Entregador: Necessária experiência comprovada e um amplo conhecimento na função.

Motorista Entregador: Responsável por transportar mercadorias via domicilio, realizando carga e entrega das mesmas, atendimento aos clientes, recebimento de valores, realizar inspeção e reparos básicos no veículo, verificando também documentação, entre outras atividades.

Oficial de Manutenção (Serviços Gerais): Trabalhar com roçagem (roçadeira manual), aplicação de herbicidas, plantio de mudas, capinagem nas áreas verdes dos loteamentos da região, dirigir. CNH: AB

Operador de Caixa (Operador de Loja II): Responsável pela abertura e fechamento do caixa, mais atividades pertinentes a função. Conhecimento em informática básica, atendimento aos clientes, auxiliar outros setores de acordo com as necessidades.

Operador de Caixa: Necessária experiência em registrar e receber pagamentos de mercadorias no PDV, abertura e fechamento de caixa, limpeza e organização do local de trabalho e atendimento ao cliente.

Operador de Empilhadeira: Obrigatório possuir curso em empilhadeira, organizar os produtos de acordo com sua validade, identificando suas características de carga e preparando para transporte. Realizar manutenção nos equipamentos, entre outras atividades inerentes a função.

Operador de Extrusora de Borracha e Plástico: Necessário que saiba operar a máquina e possuir conhecimentos da mesma.

Operador de Lojas: Irá atuar nos setores de frente de caixa, mercearia, portaria, logística, atendimento ao cliente, reposição de mercadorias, organização do setor, portaria de funcionários, entre outras tarefas pertinentes a função. Desejável conhecimento em reposição de mercadorias.

Operador de Maquinas Fixas: Necessária experiência comprovada em usinagem de madeiras de paletes, conhecimento em cortes de madeiras, plaina, destopo, fresa. Ter trabalhado em empresa de paletes.

Operador de Pá Carregadeira: Necessária experiência comprovada na função. CNH: D

Operador de Retroescavadeira: Vaga para a cidade de Santo Antônio de Posse. Necessária experiência operação de mini carregadeira, mini escavadeira, retroescavadeira e caminhão basculante. CNH: B

Operador de Retroescavadeira: Vaga para a cidade de Estiva Gerbi. Necessária experiência na função. CNH: D

Operador de Retroescavadeira: Necessária experiência na função. CNH: D

Operador Eletromecânico: Possuir técnico ou superior em automação Industrial, ter experiência em efetuar avaliação e calibração dos instrumentos de dados de produção (medidores de pressão, níveis de temperatura, entre outros), executar manutenção mecânica, preventiva e corretiva; habilidade para trabalhar em altura; conhecimento de solda MIG, TIG, E MAG, elétrica, noções em hidráulica e pneumática; conhecimento em Norma NR10 e NR10/SEP.

Padeiro: Necessária experiência comprovada e um amplo conhecimento na função. Ensino médio completo.

Padeiro: Responsável por desenvolver e elaborar atividades de fabricação, preparo e modelagem de pães, salgados, tortas, entre outro. Higienização e organização das maquinas, utensílios do próprio setor, entre outras atividades pertinentes a função.

Pedreiro: Necessária experiência em construção de estruturas de concreto, alvenaria, assentamento de revestimentos cerâmicos e pisos. Execução de reboco, e tubulação hidráulica. CNH: AB

Pedreiro: Vaga para cidade de Mogi Mirim. Necessário ensino médio completo e experiência em reparos de superfícies internas e externas, hidráulica e alvenaria.

Recepcionista: Responsável por recepcionar e prestar serviços de apoio aos clientes, como atendimento telefônico e fornecimento de informações, averiguando suas necessidades direcionando a pessoa ao local. Conhecimento básico em informática.

Repositor de Mercadorias (Operador de Perecíveis): Irá atuar nos setores de Hortifrúti e Rotisseria, auxiliar nas demais atividades, atendimento aos clientes, reposição de mercadorias, embalamento, organização do setor, dentre outras tarefas pertinentes a função.

Repositor de Mercadorias (Operador de Perecíveis): Irá atuar nos setores de açougue, padarias e frios, auxiliar nas demais atividades, atendimento aos clientes, reposição de mercadorias, embalamento, organização do setor, dentre outras tarefas pertinentes a função.

Serralheiro: Vaga para cidade de Itapira. Necessária experiência em cortes, soldas, traçagem, confecção, e montagem de estruturas metálicas em geral de acordo com especificações e projetos. CNH: B

Supervisor de Fundição (Mestre de Fundição): Superior completo em Engenharia de Produção, Engenharia de Materiais ou curso na área metalúrgica, experiência em formulação de ligas metálicas de aço carbono e especiais, conhecimento avançado em moldagem, fusão de aço, redução de custo e aperfeiçoamento de processos, conhecimento em ISSO 9001/2015, habilidade com instrumentos de medições de medições, leitura e interpretação de desenho técnico. CNH: AB

Técnico Agrícola: Necessário possuir nível superior na área ou curso técnico agrícola. Possuir experiência na função como: prestar assistência e consultoria técnica, fiscalizar produção agropecuária (cítrus), dentro outras atividades. CNH: AB

Terapeuta Ocupacional: Obrigatório possuir curso superior na área. Executar métodos e técnicas terapeutas e recreacional com finalidade restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental, autonomia e independência dos idoso.

Vendedor Externo: Necessário conhecimento na área.

