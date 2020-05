O lar para animais abandonados Arca de Nomé procura um novo espaço

A Arca de Nomé, lar para cães e gatos abandonados localizado em Mogi Guaçú, iniciou suas atividades em 2017 e hoje abriga vinte e quatro cães e doze gatos resgatados das ruas que são mantidos através de doações, rifas e venda de camisetas.

O lar era uma ideia antiga de seu fundador Marcelo Appezzato, que resolveu deixar a capital São Paulo e se mudou para Mogi Guaçú com a ideia fixa de colocar seus planos em prática.

Quase três anos depois, a Arca de Nomé enfrenta um momento difícil, já que a proprietária do espaço onde está estabelecida solicitou o imóvel, mesmo em meio a uma pandemia, e eles tem bem pouco tempo para deixa-lo.

Nesse momento, Marcelo e sua esposa Sheena estão a procura de um novo lugar, mas é fácil imaginar as dificuldades para encontrar um local adequado para acomodar todos os seus protegidos e que também não cause problemas futuros com a vizinhança.

Através do site de financiamento coletivo Kickante, eles iniciaram uma campanha para levantar fundos para que, assim que consigam um novo espaço, construam os novos canis, gatil e demais depesas para a mudança da Arca.

Aos interessados em conhecer melhor o trabalho deles e os “tripulantes” dessa Arca, ou pra quem quiser colaborar com a campanha ou doando ração e afins para a bicharada, os links seguem abaixo.

https://www.kickante.com.br/campanhas/novo-lar-pra-arca-nome-0

https://www.facebook.com/marcelo.appezzato

https://www.facebook.com/arcadenome/

https://www.instagram.com/arcadenome2018/?hl=pt-br