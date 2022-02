O futebol que você tanto ama pode ser mais que só diversão!

Mesmo que não tenha sido criado no Brasil, não resta dúvidas de que o futebol é um dos maiores símbolos de nossa nacionalidade. E essa história de paixão é recheada por momentos marcantes, como por exemplo a estreia de Leônidas da Silva pela seleção brasileira nos anos 1930, o primeiro jogador negro a vestir a amarelinha.

Há quem diga que podemos entender o Brasil olhando para o futebol.

É o que fez, por exemplo, o cineasta Joaquim Pedro de Andrade no grande clássico Garrincha, a alegria do povo. Nesse documentário lançado em 1962, temos imagens raras sobre a vida de Garrincha e como sua trajetória no Botafogo e Seleção Brasileira ajudam a pensar sobre o destino do povo brasileiro.

Sem mais delongas, hoje falaremos sobre a paixão do brasileiro pelo futebol e mostraremos como essa paixão pode se tornar muito mais do que só diversão.

Quer saber mais sobre isso? Então fique com a gente e acompanhe mais um trabalho produzido pela equipe do Universo da Aposta.

A paixão do brasileiro pelo futebol

Segundo Fátima Martin Rodrigues Antunes, doutora em sociologia pela USP:

“A ideia de usar o futebol para criar uma identidade nacional foi algo construído no decorrer dos anos e hoje faz parte da cultura do Brasil. Já em 1925, quando o Paulistano fez sucesso em uma excursão pela Europa, a imprensa chamou a equipe de reis do futebol. Quando voltaram, eles foram recebidos até pelo presidente”.

O futebol é para o brasileiro uma espécie de autoafirmação. Embora não tenha sido inventado no Brasil, o esporte adquiriu aqui novas roupagens ao entrar com a ginga e o estilo que caracteriza os brasileiros. Saindo das quatro linhas e dos 90 minutos para se tornar um fenômeno social, aos poucos a paixão pelo brasileiro pelo esporte foi crescendo.

A profissionalização começou a acontecer a partir de 1933 e os grandes clubes do país começaram a se estruturarem melhor para competições oficiais. Fora isso, existem milhares de torneios amadores jogados no país e a “peladinha” de final de semana é uma tradição aqui mais do que em qualquer outro lugar do mundo.

Que o futebol é uma paixão nacional e um componente importante de nossa identidade, não se discute. Mas será que ele pode ser mais do que isso?

Transformando o futebol em uma fonte de renda

Nos últimos anos as casas de apostas vêm marcando uma presença muito significativa dentro do Brasil, patrocinando a maior parte dos nossos clubes e torneios. E se existe a possibilidade de ganhar algum dinheiro enquanto se aprecia o futebol e torce para o seu time, isso é algo a ser levado em consideração.

Para muitos brasileiros e brasileiras, porém, a ideia de apostar no futebol ainda é uma novidade. E como toda novidade, essa também pode ser um pouco assustadora no começo.

O que quer dizer, então, apostar em futebol?

De forma básica, significa que você pode investir uma determinada quantia de recursos para que determinado resultado se confirme.

Só nessa definição acima precisamos desmistificar duas coisas. Primeiro: não é necessário ter muito dinheiro para apostar em futebol. Os apostadores costumam montar bancas de tamanhos variados. O apostador regular sempre deve estar atento ao planejamento financeiro elaborado.

Segundo: existem diversas formas de apostar. Você pode, por exemplo, tentar acertar o placar, número de gols, número de cartões e muitas outras coisas. Existem mercados mais conservadores e outros mais arriscados. Tem espaço para todo mundo e para todos os perfis de apostadores.

Não fique aí parado! Conheça boas casas de apostas e comece a se aprofundar nesse assunto. As apostas esportivas são legais no Brasil, são divertidas e representam uma ótima oportunidade para ganhar uma renda extra.

Conclusão

É possível fazer do futebol mais do que uma paixão. Com as apostas esportivas cada vez mais populares no Brasil, milhares de novos apostadores descobrem a cada dia uma forma nova de se relacionar com uma das marcas mais fortes da identidade nacional do país.

Nós, do Universo da Aposta, esperamos que tenha curtido o artigo de hoje. Lembramos que você pode visitar o nosso blog e acompanhar nossas postagens sobre o mundo das apostas e dos e-games.