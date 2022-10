O fracasso de Julen Lopetegui no “Real” Madrid

No verão de 2018, imediatamente após a terceira vitória consecutiva na Liga dos Campeões, o posto de mentor do “Real” deixou inesperadamente Zinedine Zidane. Então, a equipe teve que procurar urgentemente um novo mentor. A propósito, resultado do jogo de hoje com a participação desta equipe pode ser facilmente encontrada no site de estatísticas esportivas. Assim, no verão de 2018, a escolha da administração “Real” recaiu sobre Julen Lopetegui. E este foi um dos principais erros de Florentino Perez. Uma vez que as negociações entre o mentor e o clube foram conduzidas sem o conhecimento da Federação Espanhola de Futebol, onde Lopetegui trabalhava na época, ele perdeu imediatamente sua posição. E isso aconteceu literalmente três dias antes da Copa do Mundo na Rússia. A propósito, resultado do jogo com a participação das equipes nacionais e de hoje fácil de descobrir em uma plataforma comprovada.

De modo geral, Lopetegui inicialmente se encontrava em uma situação de perda para si mesmo. Isto foi expresso em:

1. A série de sucessos do clube antes de sua chegada. O “Real” havia conquistado três títulos consecutivos da Liga dos Campeões. Isto significava que o time precisava vencer o torneio novamente para que o trabalho do mentor fosse considerado um sucesso.

2. A partida de Ronaldo. Lopetegui não teve tempo para trabalhar com a estrela principal do clube. Cristiano mudou-se para a “Juventus” no verão de 2018.

3. A atitude negativa dos torcedores, que não perdoaram o mentor por trair a equipe nacional pelo bem do clube.

Naquele verão “Real”, apesar da partida de Ronaldo, quase não estava ativo no mercado de transferências. Sim, a equipe assinou Mariano Diaz, mas dificilmente pode ser considerado um reforço sério.

Como o mentor se provou na “Real”?

Na verdade, Lopetegui herdou de Zidane uma equipe bastante antiga, que já havia sido saciada com troféus. Estes jogadores não podiam dar 100%.

E o próprio mentor não era claramente uma autoridade para eles.

A fraca motivação do jogador, a saída de Ronaldo e as dificuldades de comunicação com o vestiário rapidamente levaram a uma queda nos resultados de Madri. A equipe sofreu um contratempo atrás do outro. Foi inacreditável, dado que o clube havia vencido a Liga dos Campeões menos de seis meses antes.

A derrota de Lopetegui para "Barcelona", 1-5, foi decisiva. Tal embaraço Florentino Perez não pôde suportar. Como resultado, em outubro de 2018, Julen perdeu sua posição. Ele não trabalhou no clube por meia temporada.

Por sorte, "Sevilha" entrou em sua carreira em 2019. Em sua primeira temporada, Lopetegui conseguiu vencer a Liga Europa com o "Sevilha". Em geral, o treinador se encontrou neste time, e o fato de ter trabalhado lá por vários anos é a melhor prova de que os andaluzes confiam 100% em seu mentor.