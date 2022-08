Novo piso começa a ser instalado na Praça da Capela  

Os serviços de reforma da Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela, ganharam novo ritmo de trabalho com o início da instalação do novo piso, seguindo cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade. Apesar do atraso na entrega do material, a equipe da construtora responsável tem conseguido impor novo ritmo de trabalho.

“Houve um atraso por conta da mudança do modelo do piso e também por conta da entrega, mas isso em nada atrapalhou nosso cronograma, pois a equipe continuou realizando a retirada de entulho e também reparos no alambrado que foi alvo de vandalismo”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.

De acordo com o secretário, a troca dos pisos é justificada para oferecer mais segurança aos pedestres e facilidade na manutenção. Serão assentados bloquetes intertravados, permeáveis e antiderrapantes. A reforma da praça foi iniciada há três meses. O serviço é de responsabilidade da JRBM Engenharia Ltda, com sede em Mogi Guaçu.

O projeto contempla novo piso, bancos, fonte interativa e ornamental, iluminação funcional e ornamental, além de paisagismo. Além disso, é previsto ainda a reforma do antigo prédio do Procon que abrigará o Muralha Digital, complementando a revitalização da Capela.

O prazo para execução é de seis meses e a meta é de que a obra esteja pronta até novembro. A melhoria está sendo feita com verba de R$ 1,5 milhão proveniente de emenda do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania). O restante é contrapartida do município.

Chico de Paula

Está agendada para o próximo dia 30, a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas na execução de obras na Rua Chico de Paula, Centro. Serão investidos R$ 1,4 milhão em melhorias com recursos próprios do município. Além de novo asfalto, a via será revitalizada com a ampliação de vagas de estacionamento, instalação de novos bancos, lixeiras e novo paisagismo.

O projeto foi elaborado pela SOM, sendo que a meta é concluir o serviço juntamente com a obra da Praça da Capela.