Novo calendário de coleta de galhos e entulhos entra em vigor a partir de 11 de maio

A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) divulgou o calendário de coleta de galhos e entulhos referente ao exercício 2022/2023. O calendário entra em vigor a partir do dia 11 de maio e tem validade até 31 de maio de 2023. Para ter acesso ao novo cronograma acesse o portal do Governo em https://www.mogiguacu.sp.gov.br/servicos/15/coleta-de-galhos-e-entulhos.html.

As equipes da SSM continuam cumprindo o cronograma de coleta de galhos e entulhos do calendário 2021/2022 até o começo do mês de maio. “O trabalho não pode parar porque o serviço garante a manutenção e limpeza dos bairros e dos espaços públicos proporcionando mais qualidade de vida para a população guaçuana”, comentou o secretário da pasta, Benito Aiello.

O trabalho de coleta de galhos e entulhos abrange as quatro regiões Norte, Sul, Leste e Oeste e, desta forma, cada região é dividida em três setores para facilitar a logística das operações. O serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, contado com 13 caminhões de recolhimento de materiais.

“O serviço permite a retirada de um grande número de galhos e entulhos com o intuito de obstruir a passagem de águas que entopem galerias e, assim, causam alagamentos”, explicou o titular da pasta.

É importante frisar que o descarte irregular de lixo e de galhos e entulhos é uma atitude passível de multa que pode variar de 200 a 400 Ufims (Unidade Fiscal do Munícipio), o que equivale a R$ 4,27, no dia de hoje e de acordo com a gravidade da ação cometida. A população também pode denunciar os atos irregulares pelo telefone (19) 3811.7030 ou enviando e-mail para ssm-dlp@mogiguacu.sp.gov.br.