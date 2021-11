Novo acesso com a Avenida Brasil será finalizado na próxima semana

A nova via que dará acesso ao cruzamento das Avenidas Brasil e Tancredo Neves começou a ser preparada para receber a massa asfáltica. Nesta semana, a equipe fez o trabalho de implantação da base de asfalto.

A previsão da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) é de que a conclusão do asfalto aconteça até o final da próxima semana. Porém, o cronograma pode sofrer alterações por conta das condições climáticas.

Além do novo acesso, o local ganhará uma rotatória, o que trará mais segurança para os motoristas. As obras de interligação viária no sentido bairro-centro do trecho ao lado do Tiro de Guerra e a Avenida Brasil foram iniciadas no último dia 20.

Com cerca de 240 metros de extensão, a nova via gerará fluidez ao tráfego, conforto e segurança para os motoristas. O projeto integra o plano diretor de Mogi Guaçu, mas que só agora está sendo executado.

O novo acesso foi planejado pela atual Administração Municipal após analisar o projeto original de mobilidade urbana da Avenida Brasil. Foi verificado que haveria uma sobra dos recursos previstos no convênio do Programa Avançar Cidade do Governo Federal, que tem financiamento da Prefeitura de Mogi Guaçu junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 29 milhões.

Com isso, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade optou por executar o novo acesso, o que foi aceito pela instituição financeira e pela empresa responsável pelas obras do Avançar Cidades.