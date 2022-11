Nova quadra do ginásio do Complexo do Camacho impressiona pela qualidade e alta performance

Um ato simbólico realizado na noite desta terça-feira, 22 de novembro, marcou a entrega das obras de revitalização do Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Complexo esportivo do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho. O prefeito Rodrigo Falsetti e o secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli recepcionaram esportistas e os vereadores Natalino, Judite, Lili, Jéferson e Adriano Batatinha.

“Essa quadra ficou linda e vai receber muitas competições com Mogi Guaçu de volta ao cenário esportivo. Consegui parte dos recursos aqui usados ainda quando era vereador com o apoio do deputado Barros Munhoz e que felicidade em entregar essa reforma”, comentou emocionado o prefeito que agradeceu a presença dos familiares do Velo. “Esse local leva o nome do Velo, amigo e companheiro do meu pai. Foi um grande esportista da cidade”.

O Ginásio Municipal passou por reformas, sendo os serviços iniciados em setembro pela empresa NG7 Construções Ltda. Foram concluídas a reforma da quadra, do telhado e das instalações elétricas e do novo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). “Hoje é um dia feliz! Há 40 dias, iniciamos a MEG com a entrega da revitalização da quadra do Furno e, hoje, caminhamos para o encerramento da Maratona entregando esse ginásio. É o esporte de Mogi Guaçu sendo levado a sério”, ressaltou Locatelli.

A quadra ganhou um piso pré-moldado moderno e de alta performance, iluminação de Led e novos equipamentos esportivos. As arquibancadas foram recuperadas valorizando o público e os atletas que frequentam o local. “Eu nunca vi esse centro esportivo tão bonito! Tenho certeza de que o prefeito Rodrigo Falsetti vai liderar projetos como esse para que melhorias como essa possam ser feitas nos demais espaços esportivos da cidade”, destacou o vereador Jéferson Luís ao representar os demais vereadores presentes.

Jogos

Após a solenidade, duas partidas de vôlei foram realizadas na estreia da nova quadra, válidas pela 46ª MEG (Maratona Esportiva Guaçuana), com as finais da modalidade de vôlei adaptado e indoor das categorias adulto masculina. A primeira partida foi a final do vôlei adaptado entre as equipes do Cerâmica Clube e Lagoa E.C com vitória da Lagoa por 2 sets a 0. Já pela categoria indoor, aconteceu a final entre Ohana e Espaço Liga com vitória da equipe Ohana por 3 sets a 1.

Outras melhorias

A Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) vai iniciar a reforma dos vestiários e do túnel do estádio municipal Alexandre Augusto Camacho. O projeto incluiu a reforma dos vestiários dos jogadores e dos árbitros e ainda das salas de antidoping e depósito. Neste setor serão colocados novos materiais, como alvenaria, piso, revestimento de parede, forro de PVC no teto, além de novas portas e janelas.

Na parte da reforma do túnel com extensão de 33 metros lineares será feita a regularização do piso, pintura das paredes, cobertura do teto com chapa de policarbonato e toda a reestruturação hidráulica e elétrica.