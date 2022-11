Nova ponte da avenida Brasil recebe última etapa de concreto

Nesta quarta-feira, 9 de novembro, a empresa Trilha Engenharia concluiu os serviços de concretagem da laje estrutural da nova ponte da Avenida Brasil.

A laje estrutural é um tabuleiro construído de concreto, sendo ele o responsável pelo suporte de sustentação para facilitar a travessia e tráfego de veículos sobre o novo monumento. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).

A próxima etapa da obra abrangerá os serviços de execução da laje elástica, ou seja, da colocação de juntas de dilatação. “As juntas de dilatação são os elementos que serão aplicados no tabuleiro da ponte para vedar as fendas que permitem a movimentação das estruturas, sendo os componentes construtivos essenciais para garantir a integridade e a durabilidade de novas pontes”, explicou o engenheiro da SOM, William Franco Chiodeto.

A construção da nova ponte da Avenida Brasil está sendo edificada com pilares de sustentação e 28 vigas longarinas já foram colocadas dentro do Rio Mogi Guaçu, sendo 14 delas em cada lado da margem do rio. Também se encontra concluída a concretagem das transversinas que são os elementos estruturais que compõem a superestrutura da ponte e que têm a função de elevar a rigidez transversal dela.