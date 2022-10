Nova pista de Mountain Bike Cross Country Olímpico de Martinho Prado será inaugurada com evento regional no dia 16 de outubro

A nova pista de MTB XCO (Mountain Bike Cross Country Olímpico) do Distrito de Martinho Prado Júnior será inaugurada no próximo dia 16 de outubro, um domingo. Neste dia, acontecerá a competição Taça Regional de XCO, evento realizado pela Federação Paulista de Ciclismo (FPC).

A pista se encontra em fase final de conclusão e está sendo construída pela Administração Municipal e Subprefeitura de Martinho Prado numa área ao lado do Centro Esportivo Amauri Caveanha com o apoio da empresa Kalangas, responsável pela prova inaugural.

Nesta etapa, a Taça Regional de XCO conta apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e iniciará a partir das 8h. A competição terá dois trajetos e quatro baterias. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://kalangasbikers.com.br/component/k2/item/877-xco até o dia 14 de outubro, às 23h.

O valor da inscrição é de R$ 39,95 para as categorias kids, mirim, infantil, infanto-juvenil, master D1, master D2 e PCD. Para as demais, o valor é de R$ 79,90. Os cinco primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus personalizados.

A prova de XCO é disputada em circuito variado de 4 a 10 quilômetros de distância por volta com descidas técnicas, trilhas estreitas, caminhos rochosos e até obstáculos artificiais, como rampas. Os bikers largam ao mesmo tempo e a duração, dependendo da categoria e percurso, chega a 1h30min.