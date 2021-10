No Ypê VII, carne com anzóis teria como alvo matar cachorra dentro de quintal

A Polícia Civil de Mogi Guaçu está investigando o aparecimento de pedaços de carnes com anzóis embutidos, com a finalidade de ferir ou matar cães. Na última segunda-feira (18), um morador do Ypê VII, na Zona Norte da cidade, Daniel Mesquita, descobriu no quintal da casa dele, pedaços de carne com anzóis.

No local, ele cria uma cachorra sem raça definida. Ele afirmou que esta já é a segunda vez que a cadela sofre um atentado. Há três semanas, sua cachorra havia sido atacada com óleo quente que chegou a ser lançado contra o animal.

Daniel disse que mora no bairro há mais de 10 anos e que jamais teve problemas com vizinhos. No entanto, admite que esses ataques deixaram a sua família preocupada e com medo. Em entrevista ao portal g1, ele afirmou que a filha brinca no mesmo local onde jogaram óleo quente, mas que, por sorte, naquele dia, estava dentro de casa.

Um BO (Boletim de Ocorrência) foi registrado por Daniel e a Polícia Civil já está acompanhando o caso. Por enquanto, o dono da cachorra recebeu a recomendação de mantê-la no interior da residência. Por último, ele também instalou câmeras na casa e no quintal com o objetivo de flagrar o criminoso.

Já em Mogi Mirim, também foi registrado outro caso de agressão contra animais. Em um condomínio de luxo da cidade, um morador chegou a colocar uma “focinheira” feita de arame farpado em um cão de rua.

A policial civil, vereadora e ativista dos direitos dos animais, Sônia Módena, disse que está investigando o caso. Ela classificou a atitude desse morador e das carnes com anzóis em Mogi Guaçu de “monstruosidade”. Fonte: Portal da Cidade Mogi Guaçu

