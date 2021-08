No Mato Seco, borracheiro é detido com pistola calibre 765

No início da noite desta quarta-feira (25), um borracheiro foi detido com uma pistola Taurus calibre 765, no Bairro Rural do Mato Seco, em Mogi Guaçu.

Os GCMs da Patrulha Ambiental da GCM foram averiguar uma denúncia sobre disparos de arma de fogo.

De imediato, os GCMs Valdeci, André e Souza conseguiram abordaram o suspeito nas proximidades da Fazenda Santa Clara, com ele foi encontrada a arma municiada com 12 cartuchos intactos, o cartucho que havia sido deflagrado também foi encontrado.

Sem documentação para ter a arma, o borracheiro contou que comprou a pistola em Campinas para usar na sua proteção pessoal.

Encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, o borracheiro foi autuado pelo crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo e Disparo de Arma de Fogo, ele pagou fiança de R$ 2 mil e vai responder em liberdade.