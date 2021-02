Next Eletrônicos oferece webcam de qualidade com preço justo

Devido aos decretos de calamidade pública na saúde, por causa do Covid-19, os alunos da rede pública e boa parte da rede particular de ensino vão estudar a distância pelo segundo ano consecutivo, com o uso obrigatório de webcam para acompanhar as aulas on-line.

Pensando nisto, a Next Eletrônicos em Mogi Guaçu preparou uma oferta imperdível de webcam em sua loja do Boulevard Bandeirantes (Mogi Guaçu/SP), por apenas R$ 129,99 a vista ou parcelado no cartão de crédito.

Você ainda pode receber em sua casa pedindo pelo Delivery Next -> (19) 99952.5172 (WhatsApp).

A Next Eletrônicos oferece ainda uma ampla quantidade de computadores novos e específicos para atender não apenas alunos escolares, mas para atender “gamers” e profissionais variados que precisam de alto desempenho.

🔸 WebCam HD 720P – Você já se preparou para o retorno das aulas ? – Boa parte dos alunos vão estudar a distância com o… Publicado por Next Eletrônicos em Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021

Clique aqui para acessar o WhatsApp da Next Eletrônicos ou acesse o Instagram da loja @lojasnext e veja todas as ofertas.