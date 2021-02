Neto drogado é preso após violência e ameaça contra a avó na zona leste

Durante a madrugada desta sexta (26), os PMs Cabo Orozimbo e Soldado Mendes foram acionados na Rua Vitor Persinoti no Jardim São Francisco para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local foi abordado, o drogado G. R. C. de 24 anos que foi flagrado quebrando janelas, portas e destruindo a casa da avó com um pedaço de pau, e com um faca na mão a ameaçava exigindo dinheiro para comprar mais drogas.

O drogado foi contido e algemado, a faca ainda estava em sua cintura. Sua vó contou aos PMs que ele já havia furtado R$ 200 durante o dia de ontem, mas o neto queria mais dinheiro para comprar drogas.

Drogado encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante pelo Delegado Dr. Dalton David Ferreira por violência doméstica, ficando o mesmo á disposição da Justiça.

Apoiaram na ocorrência os PMs Sargento Toniette, Cabo Walter, Cabo Leandro, Cabo Wagner, Cabo Domingues e Cabo Nogueira.









Conheça a Maksen, empresa fabricante de sensores para indústria em geral, especializada na área de segurança do trabalho – Mogi Guaçu Acontece (mogiguacuacontece.com.br)