Nesta quarta (16), o PAT oferece 137 vagas de emprego

137 vagas distribuídas em 47 ocupações

1. Ajudante de Acabamento: Trabalhar na produção da empresa na parte de acabamentos. Trabalhar em equipe. Ter acima de 30 anos e ensino fundamental completo. Vaga masculina.

2. Ajudante de Montador de Estruturas Metálicas: Necessário possuir conhecimentos na função e com serviços de solda. Ter ensino fundamental completo.

3. Armador de Ferragens na Construção Civil: Necessário que possua conhecimento em armação de ferragens.

4. Auxiliar Administrativo: Conhecimentos em nota fiscal para conferência, lançamento e emissão de Nota Fiscal, controle de pedidos de produção, estoque, orçamento, pedido de compras, controle impostos e de faturamento. É necessário ter conhecimento em Excel. Ter meio transporte próprio para chegar no local de trabalho. Ter ensino médio completo. CNH: A ou B

5. Auxiliar de Confeitaria: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Auxiliar na preparação de bolos e doces. Ter conhecimento na função. Escolaridade indiferente.

6. Auxiliar de Gabinete Odontológico: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Não necessita experiência, somente curso Técnico de Auxiliar saúde Bucal. CNH: AB

7. Auxiliar de Limpeza: Efetuar limpeza nas áreas comuns e auxílio na manutenção do jardim. Desejável experiência como auxiliar de jardinagem. Vaga masculina. Ter ensino médio completo.

8. Auxiliar de Linha de Produção: Vaga para a cidade de Jacutinga: Executar inspeção produtos acabados, atendimento ao padrões de qualidade, separação e emissão de relatórios. Realizar inspeção visual de final de linha, identificando presença de defeitos críticos, tomando como base padrões de aceitação e calibres, descartando peças não conformes. Demais atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo.

9. Auxiliar Financeiro: Necessário experiência comprovada em carteira , em contas a pagar e a receber. Ter ensino médio completo.

10. Barbeiro: Necessário experiência em cortes de cabelo e fazer barba.Ter ensino médio completo.

11. Conferente de Carga e Descarga: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Desempenhar atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e disponibilidade para turnos e horas extras.

12. Digitador de Laudos: Realizar a digitação dos laudos médico dos exames. Experiência na função e conhecimentos dos termos médico. Ter ensino médio completo.

13. Eletricista: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Possuir curso técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica, Elétrica de Auto (será diferencial) e afins, ter experiência anterior na função, ter certificado em NR-10, NR-35, experiência com instalações de rede de iluminação, troca de motores elétricos, montagem de painéis, reparo de rede elétrica de baixa tensão.

14. Eletricista Industrial: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Vivência na função de manutenção corretiva, preventiva nas máquinas de usinagem e equipamentos industriais. Conhecimentos em hidráulica industrial. Necessário ter o curso de segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR-10), com duração de 40 horas. Ter ensino médio completo.

15. Eletricista Industrial: Necessário já ter trabalhado na função ou possuir cursos na área. Escolaridade indiferente.

16. Eletricista Industrial: Vaga para a cidade de Jacutinga. Realizar manutenções elétricas programadas e corretivas em todos equipamentos da empresa. Acompanhar trocas de fabricação, realizando manutenções necessárias. Auxiliar na manutenção dos requisitos da ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001. Demais atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo ou Técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Eletrotécnica.

17. Empacotador: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Desempenhar atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo e disponibilidade para turnos e horas extras.

18. Estagiário Administrativo: Obrigatório estar cursando Técnico ou Superior em Administração. Responsável por auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes, auxiliar na verificação de contratos, negociar saldo para cliente e planejar a comunicação, planilhas do Excel.

19. Estagiário de Direito: Obrigatório estar cursando a partir do 7º semestre de Direito.

20. Estagiário de Engenharia Civil: Estar cursando ensino superior em Engenharia Civil, com previsão de formatura em Dezembro/2023. Estágio de segunda a sexta-feira das 07:00 às 12:00 horas.

21. Estagiário para Laboratório: Auxiliar na realização de análises químicas, acompanhar qualidade e desenvolvimento dos produtos durante e ao final do processo, entre outras tarefas pertinentes a função. Obrigatório estar Cursando técnico ou superior em Química.

22. Estagiário de Logística: Obrigatório estar cursando Técnico ou Superior em Logística. Auxiliar nas operações de inventário cíclico e anual, remanejamento, fracionamento, armazenamento e separação de produtos comercializados pela empresa; controle de avaliação de divergências, controle de acuracidade do inventário, nas soluções para contagens eficientes, controle dos vencimentos (FEFO), análise de perdas e trocas, atendimento das atividades profissionais correlatas e inerentes ao desenvolvimento dos processos aplicados na empresa conforme orientação do superior imediato.

23. Estagiário em Segurança do Trabalho: (Temporária – 540 dias): Obrigatório estar cursando Técnico ou Superior em Segurança do Trabalho. Auxiliar no controle documentação de segurança, monitoramento e inspeções, análise de risco, realizar entregas de EPI, apoiar na CIPA, inspecionar toda a área de trabalho, acompanhar no cumprimento das normas de segurança dentre outras atividades.

24. Fiscal de Caixa: Organizar atividades diárias dos operadores de caixa, empacotadores e recepcionistas, bem como dar suporte nos processos do setor, visando garantir o cumprimento das operações conforme normas e procedimentos pré-estabelecidos. Ter ensino médio completo.

25. Gerente Comercial: Vaga para a cidade de São João da Boa Vista. Liderar operação de produtos financeiros como: crédito consignado, saque FGTS, dentre outros. Ensino superior ou cursando será um diferencial. Comprovação em carteira em gestão de equipe de vendas de serviços, e ramo de crédito consignado será um diferencial. CNH: AB

26. Instalador De Sistemas Eletrônicos de Segurança: Necessário conhecimento e experiência em instalação e configuração de equipamentos e sistemas de CFTV, alarme, portões eletrônicos e controle de acesso. Ter ensino médio completo. CNH: B

27. Jardineiro: Necessário possuir experiência na função e conhecimentos com capinagem de terrenos e demais atividades inerentes a função. Escolaridade não exigida.

28. Líder para Processo de Produção Industrial: Necessário experiência na área. Profissional para trabalhar na produção de extintores. Ter ensino médio completo.

29. Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para a cidade de Jacutinga: Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, separando os apontamentos dos tempos de parada das máquinas e acertos realizados. Ter curso técnico em manutenção.

30. Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais: Necessário conhecimento em manutenção industrial, hidráulica e pneumática. Ter ensino fundamental completo. CNH: AB

31. Montador de Estruturas Metálicas: Necessário possuir experiência na função e conhecimentos com serviços de solda. Ter ensino fundamental completo.

32. Motorista Veículo Leve: Necessário que possua experiência na função e conhecimentos com roda de liga leve. Carregar rodas pesadas. Ter até 35 anos de idade. CNH: B

33. Operador de Empilhadeira: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Desempenhar atividades inerentes a função, ter ensino médio completo e curso de operador e reciclagem atualizada. Disponibilidade para turno e horas extras.

34. Operador de Empilhadeira: Vaga para a cidade de Jacutinga. Operar máquina empilhadeira, retirando os produtos acabados da linha de produção, observando se os paletes estão devidamente etiquetados e arqueados, alocando em áreas específicas, para posterior envio ao estoque. Outras atividades diversas inerentes a função. Ter ensino médio completo Escala de trabalho : 6×2. CNH: B

35. Operador de Forno: Vaga para a cidade de Jacutinga: Receber e conferir matérias-primas que compõem o vidro, verificando tipo e peso, apontando em sistema essas informações, para liberação do descarregamento e posterior armazenagem nos silos. Abastecer forno com matérias-primas necessárias para fabricação conforme cronograma de produção, executando a pesagem via sistema específico. Demais atividades inerentes a função. Ter ensino médio completo. Desejável Técnico em Química.

36. Promotor de Vendas: Desejável experiência com atendimento a clientes na parte de vendas. Efetuar vendas e prospecção de seguros, financiamentos, empréstimos, financeiro etc.m Ter ensino médio completo. CNH: B

37. Soldador: Necessário já ter trabalhado na função ou possuir cursos na área. Escolaridade indiferente.

38. Técnico de Manutenção Eletrônica: Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e SMD, conhecimento em eletrônica analogia e digital.

39. Técnico em Mecatrônica: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Vivência na função de manutenção corretiva, preventiva nas máquinas de usinagem e equipamentos industriais. Conhecimentos em hidráulica industrial. Obrigatório ter o curso Técnico em Mecatrônica.

40. Técnico em Nutrição: Realização do controle da qualidade dos alimentos, estoque, conferência de produto e controle de estoque. Necessário curso técnico em Nutrição e Conselho Ativo.

41. Vendedor Externo: Necessário possuir experiência na função ou carta de referência. Ter ensino médio completo. Faixa etária até 32 anos de idade.Efetuar vendas no ramo de peças e acessórios automotivos. CNH: AB

42. Vendedor Interno: Necessário que possua experiência com vendas e atendimento de balcão. Faixa etária entre 21 a 40 anos. Efetuar vendas no ramo de auto peças. CNH: AB

43. Vendedor Interno e Externo: Ter conhecimento em vendas internas e externas, boa comunicação, saber trabalhar sob pressão e gostar de atingir metas. Ter ensino médio completo.

44. Vendedor Externo: Necessário possuir experiência ou Carta de Referência. CNH: AB

45. Vendedor Porta a Porta: Responsável pela prospecção externa dos clientes em formato PAP (Porta a Porta) na cidade, abordagem, panfletagem dos produtos aos clientes, cadastro dos clientes no sistema, negociação e fechamento das vendas. Experiência com vendas, conhecimento no ramo de Telecom será um diferencial. Pacote Office, Excel, Internet. Ter ensino médio completo.

46. Vendedor de Serviços Externo: Necessário que tenha experiência na função, boa comunicação, comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários. Ter ensino médio completo. CNH: Indiferente.

VAGAS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

47. Operador de Vendas: Atendimento ao público/cliente, contato direto com cliente, organização e arrumação. Ter ensino médio completo.



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.



Vagas disponíveis para o dia: 16/02/2022

