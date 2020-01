Neno Plásticos atende em novo endereço, mais espaço e conforto para os clientes

Tradicional loja de Mogi Guaçu, o Neno Plásticos que atendia na Avenida Bandeirantes, esquina com a Avenida Julio Xavier da Silva agora atende em novo endereço, o qual fica bem próximo do antigo.

Em frente ao Campo da Brahma, ao lado do Correios, o Neno Plásticos atende agora com muito mais espaço, conforto e segurança na Avenida Júlio Xavier da Silva, número 122, no Parque Cidade Nova. Lá você encontra tudo em revestimentos, tapeçaria, comunicação visual e patchwork. confiram!!!!