Natal Encantado: cerca de 3 mil pessoas participam de evento Acender das Luzes na Praça do Recanto

Cerca de 3 mil pessoas prestigiaram o evento Acender das Luzes que aconteceu na noite desta terça-feira, 15 de novembro, na Praça Rui Barbosa, o Recanto, no Centro. O acontecimento marcou a abertura do Natal Encantado 2022 de Mogi Guaçu, sendo uma novidade na programação desse ano do evento que ocorrerá até o domingo, 18 de dezembro, na Praça do Recanto, Praça Padre Armani e no palco do Parque dos Ingás.

A ação foi realizada entre parceria da Administração Municipal com a Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), responsável pela instalação dos enfeites na região central da cidade. Estiveram presentes ao evento, o prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, o presidente da Acimg, Edson Bombo, além de secretários municipais e vereadores da cidade.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou que o Acender das Luzes foi um sucesso graças à parceria com a Acimg e de todos os cidadãos que compareceram para prestigiar o evento. “É uma noite especial e iluminada. O Natal é o tempo do espírito de amor, paz, esperança e de acreditarmos cada vez mais em dias melhores e mais felizes. Agradeço essa parceria e, principalmente, os funcionários da Acimg que juntos trabalham muito para o fortalecimento da nossa cidade”, disse.

Para concluir, o chefe do Executivo agradeceu a presença de sua filha Manuela Falsetti e explicou para as crianças presentes que no evento não teria a chegada do Papai Noel e que este momento tão aguardado e esperado pelas crianças está marcado para às 19h do dia 1º de dezembro, uma quinta-feira. “Em nome da minha filha, quero que todas as crianças aqui na Praça do Recanto, se sintam representadas no acender dos enfeites natalinos”, falou.

Após, o prefeito pediu para o público presente que fizesse juntamente com ele, a contagem regressiva para o ato oficial do Acender das Luzes do Natal Encantado de 2022. Antes do evento principal, houve apresentação da Corporação Musical Marcos Vedovello e da Banda Marcial dos Ypês. A ação contou ainda no local com a Feirartes (Feira de Artesanato), que atualmente acontece no Centro Cultural, com praça de alimentação e atrações artísticas.

Luzes

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu é a responsável pela instalação e manutenção dos enfeites na região central da cidade, depois de se tornar a vencedora do chamamento público realizado pela Prefeitura de Mogi Guaçu. O valor do investimento é de R$ 666 mil, sendo R$ 466 mil da Administração Municipal e R$ 200 mil da Acimg.

O Supervisor de Marketing e Eventos da Acimg, Alberto Spoljarick Neto, explicou que cinco milhões de pontos de luzes foram instalados na decoração do Natal Encantado na região central de Mogi Guaçu, que além da Praça do Recanto, incluiu também a Praça Padre Armani, Praça dos Expedicionários, Praça Cândido Rondon e ainda o Parque do Ingás e as Ruas Antonio Gonçalves Teixeira e José Pedrini, respectivamente.

“A Praça Antonio Giovani Lanzi, a Capela, que no momento passa por uma revitalização total de seu espaço também faz parte do cronograma de decoração da Acimg e terá as luzes de enfeites natalinos acesas no próximo mês de dezembro quando as obras estiverem concluídas”, adiantou.

No ato oficial do Acender das Luzes na Praça do Recanto também foram acesas, simultaneamente, as outras praças e vias do Centro de Mogi Guaçu. “Instalamos cerca de dois milhões de pontos luminosos no Parque dos Ingás, um milhão de luzes natalinas no Praça do Recanto e mais um milhão de luzes decorativas nas demais localidades centrais. E para concluir o projeto de enfeites de fim de ano de Natal serão instalados ainda, futuramente, mais um milhão de pontos de luzes natalinas na Praça da Capela para o evento de sua reinauguração”, falou.

Natal Encantado

A programação do Natal Encantado 2022 de Mogi Guaçu já foi definida pela Secretaria Municipal de Cultura, que elaborou um cronograma de apresentações. “Serão três finais de semana de atrações, além da tradicional Parada de Natal. A gente vai fazer um evento voltado para a família e que proporcione cultura e lazer para todos”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

A tradicional Parada de Natal acontecerá na quinta-feira, 1º de dezembro, a partir das 19h, com a chegada do Papai Noel na Praça Rui Barbosa, o Recanto, com saída na Rua Paula Bueno (em frente ao SAMAE). Nesta mesma data iniciará a abertura do comércio até às 22h e também da Vila do Artesão que ficará na Praça Padre Armani, sendo realizada todas as quartas e quintas-feiras no período das 18h às 21h.

Programação Natal Encantado 2022

15 de novembro

Acender das luzes

Praça Rui Barbosa, a partir das 19h

1º de dezembro

Parada de Natal e chegada do Papai Noel

Praça Rui Barbosa, a partir das 19h

2 de dezembro

Apresentação de escolas de dança

Palco Parque dos Ingás, no período das 19h às 21h

3 de dezembro

Cine Jazz (Poços de Caldas)

Palco Parque dos Ingás, a partir das 18h

Atrações Artísticas – música

Palco Parque dos Ingás, no período das 19h30 às 21h30

4 de dezembro

Caminhada pelo fim da violência contra a mulher

Parque dos Ingás, a partir das 8h

Domingo do Samba em comemoração ao Dia Nacional do Samba

Palco do Parque dos Ingás, no período das 10h às 22h

9 de dezembro

Apresentação de escolas de dança

Palco Parque dos Ingás, no período das 19h às 21h

10 de dezembro

Palco Parque dos Ingás, a partir das 19h

Atrações Artísticas – música

Canta Guaçu edição de Natal

Palco Parque dos Ingás, a partir das 20h

11 de dezembro

Concerto em comemoração ao Dia da Bíblia

Palco Parque dos Ingás, no período das 9h às 11h30

Domingo do Sertanejo

Palco Parque dos Ingás, no período das 13h às 21h

16 de dezembro

Apresentação de escolas de dança

Palco Parque dos Ingás, no período das 19h às 21h

17 de dezembro

Atrações Artísticas – música

Palco Parque dos Ingás, no período das 18h às 21h

18 de dezembro

Domingo do Rock- Mogi Rock Mob

Palco Parque dos Ingás, no período das 9h às 21h