Natal Encantado 2022 tem programação definida e a novidade será o acender das luzes no dia 15 de novembro 

A programação do Natal Encantado 2022 já tem a programação definida, sendo renovada a parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), responsável pela instalação dos enfeites na região central do município e vencedora do chamamento público. Nesta quinta-feira, 27 de outubro, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel liderou uma reunião no Teatro Tupec do Centro Cultural, para definição dos detalhes do evento.

As Secretarias de Cultura, de Obras e Mobilidade, de Planejamento, de Segurança, de Serviços Municipais, de Comunicação, de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente participaram da reunião e todas ficaram cientes das responsabilidades para a realização do Natal Encantado. Representantes das Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros estiveram presentes e definiram as estratégias de segurança.

“Estamos aqui para acertarmos os detalhes para a segunda edição do Natal Encantado com cada Secretaria Municipal dando sua contribuição dentro de suas responsabilidades. A questão de segurança é primordial para termos um evento tranquilo e seguro para os moradores de Mogi Guaçu e região”, comentou o vice-prefeito ao informar que um esquema de segurança será definido e colocado em prática em conjunto com as forças de segurança.

Este ano, o Natal Encantado terá nove dias de programação artística, sendo o Parque dos Ingás o palco principal, sendo as apresentações sempre às sextas, sábados e domingos, conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal de Cultura. “Serão três finais de semana de atrações, além da tradicional Parada de Natal. Teremos um evento mais robusto e que agrade a todos os públicos, inclusive com dias específicos para o samba, sertanejo e rock”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

A novidade é o acender das luzes no dia 15 de novembro, a partir das 19h, na Praça Rui Barbosa, o Recanto, com a estreia dos enfeites natalinos desse ano. O evento contará com a Feira de Artesanato, que atualmente acontece no Centro Cultural, com praça de alimentação e atrações artísticas. A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal e Associação Comercial.

Já a tradicional Parada de Natal acontecerá no dia 1º de dezembro, a partir das 19h, com a chegada do Papai Noel na Praça do Recanto com saída na Rua Paula Bueno (em frente ao SAMAE). Nesta mesma data acontece a abertura do comércio até às 22h. A Vila do Artesão ficará na Praça Padre Armani, a partir do dia 1º de dezembro, sendo realizada todas as quartas e quintas-feiras no período das 18h às 21h.

Programação Natal Encantado 2022

15 de novembro

Acender das luzes

Praça Rui Barbosa, a partir das 19h

1º de dezembro

Parada de Natal e chegada do Papai Noel

Praça Rui Barbosa, a partir das 19h

2 de dezembro

Apresentação de escolas de dança

Palco Parque dos Ingás, no período das 19h às 21h

3 de dezembro

Cine Jazz (Poços de Caldas)

Palco Parque dos Ingás, a partir das 18h

Atrações Artísticas- música

Palco Parque dos Ingás, no período das 19h30 às 21h30

4 de dezembro

Caminhada pelo fim da violência contra a mulher

Parque dos Ingás, a partir das 8h

Domingo do Samba em comemoração ao Dia Nacional do Samba

Palco do Parque dos Ingás, no período das 10h às 22h

9 de dezembro

Apresentação de escolas de dança

Palco Parque dos Ingás, no período das 19h às 21h

10 de dezembro

Palco Parque dos Ingás, a partir das 19h

Atrações Artísticas- música

Canta Guaçu edição de Natal

Palco Parque dos Ingás, a partir das 20h

11 de dezembro

Concerto em comemoração ao Dia da Bíblia

Palco Parque dos Ingás, no período das 9h às 11h30

Domingo do Sertanejo

Palco Parque dos Ingás, no período das 13h às 21h

16 de dezembro

Apresentação de escolas de dança

Palco Parque dos Ingás, no período das 19h às 21h

17 de dezembro

Atrações Artísticas- música

Palco Parque dos Ingás, no período das 18h às 21h

18 de dezembro

Domingo do Rock- Mogi Rock Mob

Palco Parque dos Ingás, no período das 9h às 21h