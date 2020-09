Na presença de Deputado e vereadores, Rodrigo Falsetti, pré-candidato à Prefeito apresenta o seu vice

O Presidente da Câmara de Mogi Guaçu, o Vereador Rodrigo Falsetti (Cidadania) convocou a imprensa na sala de reuniões no Hotel Lumina na tarde desta quinta (03) para oficializar a sua pré-candidatura para Prefeito nas eleições que acontece em novembro deste ano, na presença do Deputado Arnaldo Jardim (Cidadania) e dos Vereadores Jéferson Luís, Fabinho Documentos, Guilherme da Farmácia e Natalino Tony Silva ele anunciou também o nome do Major Marcos Tuckumantel como seu pré-candidato à vice.

Na presença de empresários apoiadores, pré-candidatos à vereadores e amigos, o Deputado Arnaldo Jardim deu os motivos do porquê apoia a candidatura de Rodrigo Falsetti ao Executivo, segundo ele, a proposta é uma agenda liberal e responsável, ajustes nos caixas com a promoção de corte de gastos desnecessários, diante da nova realidade econômica pós-pandemia e uma política voltada para a geração de empregos.

Falsetti também ressaltou em sua fala que se eleito, em seu governo não ficará nenhum cargo comissionado da atual gestão, vai indicar pessoas que, segundo ele, não ficará dentro de gabinete, mas sim, correndo junto as demandas da população, inclusive, do vice, ele disse, que ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, escolheu Tuckumantel, pois tem o compromisso de que o mesmo irá buscar incansavelmente recursos junto so Governo do Estado e Federal.

Rodrigo mencionou também a intensão de fazer promover uma política voltada exclusivamente para a valorização do funcionário público, o que , segundo ele, não acontece em Mogi Guaçu. Mas o ponto forte de seu discurso foi sobre a geração de empregos, segundo Falsetti, Mogi Guaçu não pode deixar os Distritos Industriais como estão hoje, sem asfalto, sem iluminação, sem coleta de esgoto e sem segurança, ele prometeu mudar este quadro, o objetivo é atrair empresas e gerar empregos para os mais de 15 mil desempregados na cidade.

O Major Marcos Tuckumantel falou sobre a sua experiência como Polícial Militar por 30 anos no trato com a população, principalmente no setor de segurança e disse que é linha dura sim, mas contra a criminalidade. Expressou sua imensa vontade de trabalhar como um vice-prefeito atuante em busca de soluções práticas para problemas crônicos.

Rodrigo Falsetti realiza a convenção do seu partidos e de aliados no próximo sábado, dia (05).