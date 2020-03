Na Câmara, oposição critica obras de final de mandato (Veja Vídeo)

Na sessão que aconteceu na noite desta segunda (09) apenas um projeto de lei foi aprovado, tal projeto institui e inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, este de autoria do Vereador Natalino Silva (REDE).

Após reunião com membros do Executivo para tratar de projetos de autoria da Administração Municipal, o vereadores receberam um grupo de moradores do Residencial Pantanal I e II, os mesmos pedem ajuda do Legislativo para cobrar o Executivo sobre reivindicação de uma passarela sobre a Rodovia SP 342, no KM 176, além de outras melhorias, creches, postos de saúde e escolas.

No Tema Livre Livre e pela Liderança dos partidos, os Vereadores Guilherme da Farmácia (PSD) e Fabinho Documentos (PSDB) teceram duras críticas para a Administração do Prefeito Walter Caveanha (PTB), o alvo dos edis são as obras de final de mandato anunciadas e iniciadas recentemente ou ainda para serem iniciadas, segundo a oposição, obras eleitoreiras que tendem a influenciar o eleitor guaçuano, veja o vídeo abaixo com as falas dos vereadores citados acima.

Sem liderança na câmara, nenhum vereador da base aliada se manifestou em favor da administração.