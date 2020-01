Município investiu 33,94% do orçamento na Educação; 30,97% foi para o ensino básico

Em seis anos, de 2013 a 2018, a Prefeitura de Mogi Guaçu investiu 33,94% do orçamento municipal na Educação, quando o mínimo previsto pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) é de 25%.

O levantamento ainda não leva em consideração o balanço de 2019, que ainda não foi apresentado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Os dados coletados se referem aos seis primeiros anos do atual governo municipal.

Interessante constatar que a preocupação da Administração Municipal foi aplicar os recursos no ensino básico. Na média dos seis anos, a Educação Básica recebeu 30,6% do orçamento municipal.

O montante inclui todos os investimentos e manutenção de serviços, além do pagamento da folha salarial. Na média de 2013 a 2018, o Ensino Superior, representado pela Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”, recebeu 1,42% do orçamento do Município. Em 2013, a Prefeitura aplicou 30,19% na Educação, este índice subiu para 34,88% em 2014, ficou em 31,29% em 2015, subiu para 35,09% em 2016, 39,49% em 2017 e se firmou com 35,72% em 2018.