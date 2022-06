Mulheres são presas pela DISE em laboratório de refino de cocaína

Em mais uma operação da DISE (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) de Mogi Guaçu resultou em uma enorme apreensão de cocaína, uma das maiores do ano, na Zona Norte de Mogi Guaçu, na sexta-feira (3). Policiais desta delegacia especializada desmantelaram um laboratório de refino de cocaína e apreenderam mais de 2,1 Kg da droga. A operação foi resultado de uma investigação que estava sendo conduzida pelos policiais civis da DISE.

Na manhã de sexta-feira, eles foram até a rua 13 do Jardim Santa Terezinha II e lá, localizaram o endereço da casa suspeita de ser uma “refinaria” de pasta base de cocaína. Cumprindo dois mandados de busca e apreensão, os investigadores invadiram o local.

No interior do imóvel, os investigadores encontraram dois quilos de cocaína pura, outras 167 gramas da mesma droga, além de 2,5 Kg de bicarbonato de sódio para misturar à cocaína, 23 potes de outras substâncias químicas com igual propósito, uma balança de precisão, cinco telefones celulares, liquidificadores, além de vários apetrechos para o refino e embalagem.

Duas jovens que estavam na casa foram presas em flagrante. Com elas ainda estavam outras três porções de maconha, um revólver calibre 32 com a numeração raspada e R$ 197,00 em dinheiro em notas de pequeno valor. Uma das mulheres detidas já é bastante conhecida nos meios policiais.

Chamada de “Irmã Saiuri” ela tem envolvimento com o narcotráfico da cidade e pertence à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Ainda de acordo com os policiais civis, toda a droga apreendida, após ser misturada, seriam acondicionadas em mais de 6,5 mil tubetes para serem distribuídos nas biqueiras da Zona Leste e outras regiões da cidade.

Pelos equipamentos e pela quantidade de drogas e insumos, os investigadores acreditam que o laboratório era capaz de produzir uma enorme quantidade de “kits cocaína” para as “biqueiras”. As drogas foram apreendidas na Dise e serão incineradas posteriormente.

As jovens foram indiciadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de apetrechos para o tráfico, além de posse ilegal de arma de fogo e munição. Também passaram por exame de corpo de delito e deverão ser transferidas para o presídio feminino de Mogi Guaçu.