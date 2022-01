Mulheres são presas com tijolos de maconha em operação da Polícia Civil

Em operação policial realizada nesta quinta (13), Policiais Civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam duas pessoas com dois tijolos de maconha, além de mais duas porções já fracionadas da mesma substância, pesando aproximadamente 700 gramas.

No imóvel também foi localizado a importância em dinheiro de R$ 215, além de três aparelhos telefônicos celulares. As duas mulheres foram autuadas pela prática de Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas, as quais, inclusive, já possuíam passagens criminais pelo mesmo crime.

A operação é resultado de investigações realizadas pela Delegacia de Investigações Gerais e pela Delegacia de Polícia de Itapira e contou com a participação de policiais civis de todas as unidades subordinadas à Delegacia Seccional de Polícia e de policiais civis do DEIC/Campinas (1º DIG e GOE). Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária.