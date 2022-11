Mulher responsável por abastecer festas da região com lança perfume é presa pela DISE

Nesta segunda-feira (21), a DISE (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes), prendeu uma jovem, de apenas 23 anos, aqui em Mogi Guaçu, que era responsável pela distribuição de lança perfume em festas, baladas e raves realizadas nas cidades da região.

Há algum tempo essa suspeita entrou no radar da delegacia especializada e com três viaturas e seis agentes, cumpriram dois mandados de prisão.

O primeiro foi no Jardim Aeroclube, Zona Oeste de Mogi Mirim e o segundo, no bairro Santa Rita, em Mogi Guaçu. Nesse último endereço, uma moça foi presa em flagrante com mais de dois litros de lança perfume, uma porção de maconha, além de dinheiro e celulares.

Um Volkswagen Polo usado por ela para a distribuição do entorpecente também foi apreendido pelos investigadores. As investigações foram chefiadas pelo delegado titular da Dise, Alexandre Henrique Leme e Silva, que tem feito um trabalho incessante de combate ao narcotráfico em toda a área da Delegacia Seccional.

Já a suspeita, após ser ouvida na Dise foi indiciada por tráfico de drogas pelo delegado e permaneceu presa, à disposição da Justiça. Porém, os policiais afirmam que os trabalhos não param com a prisão dela e que as investigações vão continuar.