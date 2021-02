Mulher que estava desaparecida é encontrada sem vida

Olézia Lima Vicente, 67 anos que estava desaparecida deste a manhã de quinta-feira (11), foi encontrada morta às margens do rio Mogi Guaçu na manhã desta sexta-feira (12) pelo Corpo de Bombeiros com apoio da GCM, pescadores e o grupo de voluntários Grupo de Busca e Resgate Sul Paulista.

Ela desapareceu no centro de Mogi Guaçu, por volta das 8h30 e, desde então, vinha sendo procurada por familiares. Um telefone para contato chegou a ser divulgado. Ela foi vista pela última vez próxima ao Cerâmica Clube, usando um vestido e sandálias “rasteirinhas”.

Hoje de manhã, o grupo de voluntários Grupo de Busca e Resgate Sul Paulista pediu apoio para a GCM (Guarda Civil Municipal), pois com a ajuda de cães farejadores, encontrou uma sandália em uma reserva de mata nativa às margens do rio Mogi Guaçu, próximo à avenida Oscar Chiarelli.

Também foi localizado um controle remoto do portão da casa de Olezia. Isso levou os Bombeiros e voluntários a intensificarem as buscas no rio e por volta das 11h00, eles encontraram o corpo de uma mulher próximo ao local enroscado em uma árvore submersa. Foi confirmado que se tratava de Olezia.

O corpo da idosa foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa da morte. O caso também será apurado pela DIG (Delegacia Investigações Gerais) de Polícia Civil de Mogi Guaçu.