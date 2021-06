Mulher grávida e mais dois ficam feridos após acidente com três veículos

Um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (21), no Km 159 da rodovia SP-340, envolvendo três carros, deixou três pessoas feridas, inclusive uma mulher grávida. Segundo testemunhas, por volta das 8h10, uma picape Ford Ranger preta que seguia sentido Norte (Campinas/Mogi) perdeu o controle e atravessou a pista.

Na sequência, a picape, com placas de Atibaia, colidiu violentamente em um Hyundai HB20 cinza que trafegava no sentido contrário. Com o choque, o carro ainda lançou a Ranger contra um barranco às margens da pista. Ambos os carros ficaram totalmente destruídos. Um WV Gol prata, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e também bateu na traseira do HB20.

Ambos disseram que ao descerem de seus veículos para socorrer o motorista do HB20, o motorista, que estava consciente, implorou para que a esposa fosse socorrida antes dele. “Ela estava um pouco confusa, quase inconsciente. Tinha cortes na cabeça”, observou Tenório.

Já a motorista da picape Ranger ficou ferida e também não conseguiu sair da cabine até a chegada do socorro. Em poucos minutos, várias viaturas de resgate da Renovias, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, que fica há poucos metros do posto da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

A mulher grávida foi a primeira a ser socorrida e foi conduzida à Santa Casa de Mogi Guaçu. Não se sabe seu atual estado de saúde. O motorista do HB20 precisou da ajuda dos bombeiros para sair das ferragens, assim como a motorista da camionete, que estava transportando uma carga de serra circular.

Ambos foram levados à Santa Casa de Mogi Mirim, mas não correm risco de morte. A PMR interditou uma das pistas e graças a essa rápida intervenção, conseguiu controlou o tráfego, sem a necessidade de interromper o trânsito da pista Sul.

Fotos: Claudio H. Felício (Portal Cidade de Mogi Mirim)