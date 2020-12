Mulher esfaqueia marido durante a madrugada

Acionado via COPON (190), os PMs Cabo Bardela e Soldado Meles com apoio do Cabo Godoy e Soldado Helton foram averiguar um chamado de desinteligência entre casal na Rua José Pedro Meneguel, no Jardim Guaçuano por volta das 02h00 da manhã desta terça (22).

Assim que chegaram no local o casal já estava sendo socorrido pelo SAMU, ambos haviam sido lesionado por golpes de faca. Após serem atendidos no Pronto Socorro foram levados ao Central de Polícia Judiciária.

O marido Fernando M.M. de 29 anos contou que tentou terminar o relacionamento de um ano e por este motivo aconteceu uma forte discussão. Ambos dormiram em quartos separados, mas ele pediu para dormir no mesmo quarto e no momento em que ele dormia, Larissa Fernanda Batista de 25 anos de posse de uma faca acertou dois golpes em Fernando, um golpe no braço e outro no pescoço, ele contou que tentou tomar a faca da mulher, momento em que ele teve um pequeno corte na mão.

Após serem ouvidos pelo delegado de plantão, Larissa foi autuada por tentativa de homicídio e encontra-se encarcerada á disposição da Justiça.