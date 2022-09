Mulher encontrada morta e estripada estava grávida de 7 meses

O corpo de Horrana K. S. Santos passou por necrópsia na tarde desta quarta (21) e foi entregue aos familiares para sepultamento na tarde desta quinta, aqui mesmo em Mogi Guaçu.

O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) que desde a informação do crime trabalha intensamente para dar um desfecho rápido ao caso.

Após a família ter informado que Horrana estava grávida de 7 meses, a linha de investigação trabalha com a hipótese de crime passional ou até mesmo alguma espécie de ritual satânico, já que vários órgãos foram arrancados do corpo na região do abdome e ela estava quase nua.

Reveja a matéria sobre o crime.

Mulher é encontrada morta e com órgãos arrancados da barriga – Mogi Guaçu Acontece (mogiguacuacontece.com.br)