Mulher é vítima de “maluco” com arma de chumbinho no Alvorada

Um homem de 33 anos baleou uma mulher na cabeça com uma espingarda de pressão, o fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (18), no Jardim Alvorada.

Os GCMs Couto e Lucas contaram que logo pela manhã receberam uma chamada via rádio do comando da GCM relatando sobre o ocorrido.

A informação era de que uma mulher havia levado um tiro na cabeça, por volta das 7h00, quando estava entrando para trabalhar em uma empresa localizada à rua Oscar Cândido Rodrigues mas que já havia sido socorrida por terceiros.

Após conversarem com ela no hospital, a vítima contou que a filha a levou até o local de trabalho, quando se preparava para abrir o portão da empresa, sentiu uma pancada atrás da cabeça. No início ela chegou a pensar que fosse uma pedrada, mas afilha ainda no local notou que estava escorrendo sangue da cabeça da mãe e a levou, imediatamente ao Hospital Municipal.

Foi feito um raio-x que confirmou a presença de uma munição de chumbo, calibre 5,5 mm, que havia se alojado no couro cabeludo. Por pouco, o projétil não transpassou a calota craniana da vítima, que poderia ter morrido caso isso tivesse ocorrido. Os GCMs retornaram ao local, pois desconfiavam que o atirador deveria morar próximo ao local onde ocorreu o crime.

Após descobrirem onde morava o agressor, os GCMs baterem no portão e foram avisados por vizinhos que o agressor estava fugindo pelo muro do fundo, houve uma intensa perseguição até o Jardim Hedy, próximo a escola Nelson Giradi, ode ele foi detido e resistiu a prisão usando de violência contra os GCMs.

Na casa dele, os guardas civis apreenderam a carabina de pressão, da marca Rossi, 5,5 mm, equipada com luneta de precisão, utilizada para atirar na mulher.

Na Central de Polícia Judiciária o agressor disse que o disparo foi um acidente, a arma foi apreendida e ele foi liberado após o depoimento, no entanto vai responder por Lesão Corporal e Resistência.