Mulher é presa pela GCM com grande quantidade drogas

Os GCMs Garcia e Tossini davam apoio para outra viatura no final da manhã desta quarta (28) na Rua Roberto Galhardoni no Jardim Santa Cecília, quando presenciaram um mulher de 24 anos correndo pela via e com uma sacola na mão adentrou em sua residência, levantando suspeita.

Ela foi abordada dentro do quintal tentando esconder a sacola em um cano de agua pluvial. Na sacola foi encontrado 200 pedras de crack e 84 porções de maconha. Foi localizado ainda R$ 150, dinheiro este proveniente na venda da droga.

A mulher confessou que guardava a droga para um terceiro e que não podia dar detalhes devido o risco que corria a sua segurança.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária e autuada em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas, o entorpecente foi apreendido.