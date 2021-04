Mulher é presa em casa que servia para abastecer biqueiras em Mogi Mirim

A Equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Mogi Mirim, Policiais Tibúrcio e Hélio comandados pelo Delegado Dr. Agostinete em ação na tarde desta quinta-feira (29) prendeu uma mulher de 22 anos em uma residência no Bairro Santa Luzia, a qual abastecia gerentes de biqueiras do tráfico na cidade.

Os Policiais começaram as investigações após receberam denúncias. E na data de hoje, a mulher moradora da casa foi abordada ao chegar no local. Ela negou a participação no tráfico de drogas, mas permitiu a diligência em sua residência, onde foi encontrado em um capacete 341 pedras de crack e 243 pinos de cocaína.

A droga era para abastecer biqueira por dois dias. Diante do fatos, a acusada foi encaminhada detida para a Delegacia de Mogi Mirim, onde o Delegado autuou a mesma sob a acusação de Tráfico de Drogas, artigo 33 da Lei Anti Drogas, ficando ela presa á disposição da Justiça.