Mulher é presa após ser flagrada com quase meio quilo de crack

A Equipe do SIG sob o comando do Delegado Dr. Paulo Agostinete prendeu na noite desta terça (23) uma mulher identificado como M.S.C. de 24 anos em Mogi Mirim.

Contra ela havia denuncias de que em seu apartamento no Condomínio Terras Mogi (zona leste) havia drogas sendo armazenadas.

Tais informações levaram os policiais civis a iniciarem uma investigação e nesta terça com forte indícios de que certa quantia de droga estaria no imóvel foram até lá e após serem autorizados a entrar no apartamento localizaram 400 gramas de crack.

Foi dada voz de prisão e posteriormente ratificada pela autoridade policial na Delegacia de Mogi Mirim, ficando a mesma presa á disposição da Justiça.