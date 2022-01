Mulher é estuprada ao combinar serviço de faxina

Na manhã desta segunda (17), o Tenente Icaro e o Soldado Veridiano estava na Central de Polícia Judiciária acompanhando uma ocorrência de Tráfico de Drogas, quando perceberam uma mulher que chorava copiosamente e decidiram fazer contato com ela.

A mulher informou que fora estuprada por um indivíduo após ele ter combinado com ela uma faxina doméstica em sua residência, também nos informou que sabia o nome e as redes sociais do agressor.

Diante dos fatos fora realizado um breve trabalho de informações pela equipe policial que identificou um possível endereço no Portal Vila das Borboletas., região Central da cidade.

Em contato com o síndico do condomínio informado, foi confirmado que o indivíduo estava pelo local, e apontou o apartamento do criminoso.

Ao fazer contato com o criminoso no apartamento localizado, fora confirmado o ato sexual, porém ele alegou ter sido consensual, é que o fato ocorreu pela rua Conselheiro Joaquim Gonçalves de Oliveira, Jardim Planalto Verde, fora dado voz de prisão por Estupro e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a vítima o reconheceu sem sombra de dúvida, sendo notório a expressão de pânico e pavor da vítima.

Pesquisado o criminoso, foi constatado que R. A. R. de O. possuirá passagem pelo mesmo tipo penal em 2017.



Ocorrência em andamento.