Mulher é estuprada, agredida e roubado pelo ex

Um caso de estupro, seguido de lesão corporal e roubo foi registrado nesta semana em Mogi Guaçu, o acusado está preso.

Segundo apurado pelos PMs Augusto e Dainese, uma mulher que mora na Rua João Batista Assenço, no Jardim São Pedro acionou a Polícia Militar via 190 após sofrer os abusos mencionados acima.

Ela contou que o ex-namorado, com quem terminou o relacionamentos há alguns meses vinha a ameaçando de morte devido a não ter aceitado o fim do namoro e que na data desta terça (21) pulou o muro de sua residência, mediante força física consumou o estupro, a agrediu fisicamente e antes de ir embora, quebrou boa parte da mobília da residência e roubou R$ 50 dela. Os PMs foram até a casa da vítima e constataram o fato, momento em que o agressor fez uma ligação para ela, no viva voz, o homem a ameaçou de morte e a quem estivesse com ela.

Mediante as características do agressor e informações de onde ele poderia estar, o mesmo foi localizado em sua residência pela Vila Carlos, aonde veio a negar as acusações. Indagado sobre a ligação, o mesmo confessou parte das acusações.

A vítima e o agressor foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, um perito do IML foi solicitado e após exames constatou o estupro e as lesões.

O Delegado de plantão ratificou a voz de prisão ao acusado de nome Marcos pelos crimes de Estupro, Lesão Corporal e Roubo, deixando o acusado encarcerado à disposição da Justiça. A vítima já havia registrado boletim de ocorrência em outras ocasiões devido as agressões e ameaças que vinha sofrendo.