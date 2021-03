Mulher é encontrada morta e com o corpo queimado na zona rural

Uma mulher foi brutalmente assassinada em Mogi Mirim. O corpo foi encontrado na manhã deste domingo, 28, no bairro rural Capão Grosso, em uma estrada rural com o corpo toralmente queimado.

Os policiais militares Negro e Delfino foram informados por um pecuarista do corpo que estava as margens de uma estrada rural.

A maior suspeita é que a mulher, não identificada pela polícia, foi vítima de uma execução, pois teve as mãos amarradas e a cabeça coberta por um capuz. Ela ainda sofreu um forte golpe na cabeça, devido as marcas de sangue encontradas no local.

Em seguida a mulher teve o corpo queimado, possivelmente com gasolina devido aos resquícios do combustível encontrados no local.

A delegada Raquel Casalli e os policiais civis Hélio e Tibúrcio foram ao local. A perícia foi chamada e fez análise do corpo ainda no local. Não está descartada a hipótese de feminicídio.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), aguardando conhecidos para que possa ser identificada.

Fonte: Maria Clara Cunha Canto / Especial para o Portal da Cidade