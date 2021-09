Mulher e criança saem ilesos após capotamento na Adib Chaib

No meio da manhã desta segunda-feira (27), um acidente assustou os motoristas que passavam pela Avenida Adib Chaib, região próximo a Empresa Teneco.

Ainda sem informações do que pode ter causado o acidente, um motorista que foi testemunha disse que apenas viu o carro, um Fiat Argo capotar ao menos três vezes. Ele com ajuda de outros motoristas conseguiram retirar do veículo uma criança de aproximadamente 3 anos que estava na cadeirinha devidamente presa pelo cinto de segurança. A condutora, mãe da criança também estava presa ao cinto e ambos não sofreram lesões.

Homens do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim foram até o local e socorreram mãe e filha por precauções, mas ambos passam bem.