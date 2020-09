Mulher é assassinada no Jardim Limoeiro

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 na Rua Nair Galhardoni no Jardim Nova Guaçu (Limoeiro), uma jovem pediu socorro ao encontrar a mãe caída e amarrada no chão da sala de onde mora com ela.

A jovem contou que viu a chave no miolo da fechadura quebrada e ao conseguir adentrar o imóvel que mora, viu a mãe caída ao solo, de bruços, ela estava com as mãos amarradas com fitas adesivas, ao virar a mãe, havia fitas adesivas na boca também e sinais de violência no pescoço, ela já não respirava, percebeu a filha.

O SAMU foi acionado com uma equipe médica e o óbito foi constatado. Helen Cristina Lopes Bombachini de 53 possivelmente foi assassinada, segundo a filha, havia R$ 1000 na casa o qual foi levado. na geladeira foi deixada uma mensagem escrita com batom, “paga nos safado”.

A Perícia da Polícia Científica esteve no local junto com a Polícia Civil que já abriu um inquérito para investigar em que circunstâncias Helen foi morta e a motivação do crime. O corpo dela foi encaminhado para o IML.