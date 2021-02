Mulher de 36 anos morre atropelada por motoqueiro que empinava moto

Carina Fernanda Oliveira de 36 morreu atropelada por um motoqueiro no início da noite desta quarta (11) no Jardim Boa Vista, zona leste de Mogi Guaçu.

Informações dão conta de que Carina estava sentada na calçada em frente a sua residência pela Rua Luiz Coppi, quando um motoqueiro que, segundo testemunhas estaria empinando e realizando manobras arriscadas acabou atropelando Carina a prensando contra um poste.

O motoqueiro é identificado como “Biel”, ele se evadiu do local de carona com comparas e a motocicleta teria sido escondida na localidade.

Duas equipes do SAMU foram até o local, fizeram o possível para tentar reanimar Carina, ela teve fraturas pelo corpo e afundamento de tórax, o médico do SAMU chegou a encaminhar para o PPA Do Jardim Novo II, ela chegou a ser entubada mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo de Carina se encontra no IML de Mogi Guaçu e será velado no Velório Santo Antônio e enterrado as 16h40 desta quinta (11) no Cemitério do Jardim Novo I.

A Polícia Militar esteve no local e elaborou o boletim de ocorrência, o caso agora segue em investigação pela Polícia Civil.