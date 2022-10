Mulher de 32 anos perde a vida em acidente com motocicleta na Rua Padre Roque

No final da noite de domingo, uma mulher de 32 anos e que trabalhava como garçonete, perdeu a vida após cair de sua motocicleta na rua Padre Roque, em frente ao prédio Manhattan. De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), Amanda Keila da Silva, descia por aquela via rua por volta das 22h30, com sua Yamaha Fluo 125, azul.

Quando passou sobre um redutor de velocidade, teria perdido o controle do veículo e, em seguida, colidido com um poste metálico de sinalização existente do lado direito da pista. Embora estivesse de capacete, o choque foi extremamente violento.

Uma equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), com os guardas civis Eduardo, De Lima e Guilherme foram os primeiros a chegarem ao local do acidente. Eles foram interceptados por um motoboy que viu o corpo de Amanda caído ao lado da moto.

Assim que viram a vítima, os GCMs constataram que Amanda havia sofrido várias fraturas e que teve morte instantânea. A Romu acionou o Corpo de Bombeiros que também foi até a Padre Roque. Como não havia mais nada a ser feito, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para que o médico da unidade pudesse confirmar o óbito da mulher.

Peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica) já realizaram um levantamento do local do acidente para tentar determinar as causas. O corpo de Amanda foi conduzido ao IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Guaçu, onde foi feito uma necropsia, mas já foi liberado à família. Uma viatura da GCM, com o coordenador Moreira e os guardas civis Rafael e Castellani deram apoio à ocorrência.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim