Mudanças no trânsito da Avenida Brasil agradam motoristas

Foram anos de reclamações dos motoristas guaçuanos referentes aos tachões ou plismas colocado para dividir as pistas da Avenida Brasil no trecho entre a Avenida Tancredo Neves até a rotatória da Avenida Rodrigo Mazon.

Neste período alguns graves acidentes foram registrados, alguns fatais, mas o que chamou mais a atenção foi o acidente que ocorreu nesta semana, o tombamento do caminhão da coleta de lixo da Prefeitura de Mogi Guaçu, onde um servidor público de 52 anos perdeu a vida de maneira trágica.

No momento do acidente que ocorreu na última quarta (05), durante o atendimento ao acidente pelo Corpo de Bombeiros, SAMU e GCM, o Prefeito Rodrigo Falsetti esteve no local junto com o Vice Marcos Tuckumantel, vereadores e Secretários, e ali mesmo começou uma discussão para melhorias naquele trecho.

A Avenida Brasil esta sendo duplicada, mas as obras que contemplam ainda uma ponte sobre o Rio Mogi Guaçu só ficarão prontas no final do ano.

Não querendo esperar este tempo, O Prefeito Rodrigo Falsetti determinou as mudanças imediatas no local e após dois dias fechada, a avenida foi liberada para o tráfego nesta sexta (07).

Os tachões (prismas) foram retirados, novas faixas de divisão foram pintadas ao meio da via, dando mais espaços para quem trafega em ambos os sentidos, 3 lombadas foram instaladas próximo ao acesso para o Buriti Shopping e devido as lombadas, o radar que existia no local foi retirado.

Em entrevista com dezenas de motoristas que trafegam pelo local, todos foram unânimes em dizer que a duplicação ainda será a forma mais segura de trafegar pelo local, mas que as mudanças momentâneas ficaram bem melhor e mais segura.