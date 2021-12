Movimenta Guaçu iniciará programação nos centros esportivos do município

Neste sábado, 18 de dezembro, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) iniciará o calendário do Programa Movimenta Guaçu nos centros esportivos municipais. O primeiro a receber o projeto será o Centro Esportivo Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior, localizado na Rua Júlio Fernandes, s/n. O evento acontecerá das 13h às 17h30

O secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli, explicou que o Programa Movimenta Guaçu tem como objetivo levar todo tipo de atividade física para a população guaçuana e, por isso, tem procurado firmar parcerias com diferentes segmentos, a fim de promover os eventos.

“O Movimenta Guaçu disponibiliza oficinas esportivas, recreativas e culturais, além de outras atividades que envolvem também as Secretarias de Cultura e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) nas praças esportivas do munícipio”, disse.

No sábado, a programação contará com hidroginástica, fit dance, zumba e hip hop para todas as idades; judô, taekwondo, tênis, tênis de mesa, beisebol, futebol americano para a faixa etária de 6 e 17 anos e corrida kids para o público entre 5 e 14 anos. Além das atividades, as crianças serão beneficiadas com cama elástica e brinquedos infláveis.

O Movimenta Guaçu já tem o calendário de 2022 definido, mas a programação será divulgada dias antes dos eventos.

26 de fevereiro – Praça da Juventude Luís Mesquita Fialho

Rua Avelino Soares de Oliveira, 20, Jardim Victória

30 de abril – Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira (Ceresc)

Rua Tambaú, 473, Vila São Carlos

25 de junho – Centro Esportivo José Américo Caveanha (Cerep)

Rua Mococa, 201, Vila Paraíso

27 de agosto – Centro Esportivo Antônio Campano

Rua Florianópolis, 115, Jardim Bela Vista

29 de outubro – Centro Esportivo Antonio Maria Macena (Pelezão)

Avenida Londrina, 586, Jardim Ypê II

Início

O Programa Movimenta Guaçu começou em junho de 2021 e, na primeira etapa, foi realizado de forma online com a exibição de 24 vídeos com exercícios passados por professores da Secretaria de Esporte e Lazer.

Raphael Locatelli pontuou que, naquele período, as pessoas encontravam dificuldades de se movimentar por conta do isolamento social devido à pandemia da Covid-19. “Os índices de sedentarismo aumentaram muito neste período em que as pessoas ficaram mais dentro de casa, motivo pelo qual decidimos disponibilizar estas atividades aos cidadãos”, lembrou.

“Conseguimos cumprir nossa missão na época de incentivar a prática do exercício físico e, agora, o projeto será executado de forma presencial nos centros esportivos”, destacou Locatelli.