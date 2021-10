Motos furtadas em Conchal e Mogi Guaçu são recuperadas pela PM

A Polícia Militar de Mogi Mirim recuperou três motos furtadas na manhã desta terça-feira (5), escondidas em uma área de mata na Zona Leste de Mogi Mirim. Um suspeito, um jovem de apenas 20 anos, foi preso durante a operação.

De acordo com os policiais militares sargento Enilson e os cabos Jurandir, Siqueira, Zielmes e Becaleti, eles realizavam uma ronda ostensiva no Parque das Laranjeiras, quando receberam a informação sobre o furto de duas motos em Conchal.

De acordo com os dados, os ladrões estariam vindo para Mogi Mirim com os veículos furtados na cidade vizinha, acompanhados por um VW Gol branco que os levou até Conchal, com um terceiro comparsa no volante. Como a PM sabe que na Zona Leste há muitos locais de “desova” de carros e motos furtadas, teve início um patrulhamento pela região.

Por volta das 11h00, os policiais militares avistaram, em uma baixada ao final da rua 45, dois jovens deixando uma área de mata. Atrás deles também era possível visualizar o que pareciam ser motocicletas escondidas. Ao verem a guarnição da PM, os rapazes correram. Um deles entrou novamente na mata e escapou ao cerco. O outro entrou em uma casa e escapou de ser detido.

Um terceiro, que estava pilotando o Gol, também fugiu ao ver a aproximação dos policiais. Com o suspeito preso, a PM recuperou uma Honda Tornado 250 amarela e uma Honda Titan 150 preta, ambas furtadas em Conchal, também na manhã de hoje. O Gol branco também foi apreendido.

Porém, para surpresa dos policiais militares, quando se preparavam para encaminhar o suspeito à CPJ (Central de Polícia Judiciária), eles localizaram uma terceira motocicleta, outra GC Titan 150. Ao checar o número do quadro, constatou-se que se tratava de mais um veículo furtado, desta vez em Mogi Guaçu. As motos foram apreendidas e os respectivos donos comunicados do achado.

“A minha Tornado foi furtada hoje de manhã. Meu funcionário estacionou o veículo e quando voltou, já não o encontrou mais”, relatou, aliviado, o dono da moto que veio de Conchal reaver seu bem. Do rapaz preso, os policiais militares sabem que ele tem apenas 20 anos, mas é recém-egresso do sistema prisional, onde havia cumprido dois anos de pena.

Além disso, dos dois jovens que conseguiram escapar ao cerco policial, pelo menos um deles já está identificado, pois é “velho” conhecido dos PMs. O rapaz preso na operação acaba de ser indiciado por furto e associação criminosa.