Motoristas são resgatados após grave colisão da Vicinal Guaçu-Itapira

Um grave acidente foi registrado por volta das 19h40 desta sexta-feira (11) na Rodovia SPI-177/342 – a antiga vicinal entre Itapira e Mogi Guaçu.

A batida entre dois veículos, um VW/Gol e um Fiat/Palio Weekend, aconteceu quase na divisa entre os dois municípios, mas ainda em solo itapirense, mais precisamente defronte à lanchonete Porto Pirata.

As causas da colisão ainda serão apuradas, mas chovia bastante no momento do acidente. Segundo informações preliminares, ao menos duas pessoas foram socorridas, sendo levadas aos hospitais de Itapira e de Mogi Guaçu.

Unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Defesa Civil foram acionadas e atuaram na ocorrência.

A Polícia Militar e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) também foram acionadas e o trecho ficou interditado para o tráfego durante o socorro aos envolvidos.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e quantas pessoas estavam em cada carro.

Fotos: Paulo Bellini/Itapira News