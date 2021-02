Motoristas morrem em colisão frontal da Rodovia Itapira x Jacutinga

Um grave acidente deixou saldo de dois mortos na rodovia SP-352, que liga Itapira a Jacutinga. A fatalidade foi registrada no km 171, próximo ao distrito de Barão Ataliba Nogueira, na noite deste sábado (20).

O acidente envolveu dois VWFox, um com placas de Mogi Mirim e outro com placas de Mogi Guaçu. O veículo de Mogi Mirim, placas DSB-3261, seguia sentido a Jacutinga, e o Fox de Mogi Guaçu, placas EIL-8674, vinha no sentido contrário.

No “retão” próximo da Estrela, os dois veículos bateram de frente. Os dois motoristas morreram no local. O tráfego de veículos precisou ser interrompido para a remoção das carcaças ainda na rodovia.

Uma das vítimas é Jairo Inácio Rodrigues, 39 anos, era morador no Distrito de Barão de Ataliba, Itapira e o outro é Sidney Pereira da Silva, 52 anos, morava em Mogi Guaçu.

Fotos: Claudio H. Felício/Portal Cidade de Itapira